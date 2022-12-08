شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يتقدم على الإسماعيلى بهدف فى الشوط الأول .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق سيراميكا على نظيره الإسماعيلى بهدف دون رد في الشوط الأول من عمر المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر بطولة دورى رابطة الأندية المصرية.

وجاء هدف فريق سيراميكا عن طريق رجب نبيل في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول ومن علامة الجزاء.

وجاءت أحداث الشوط الأول سجال بين لاعبى الفريقين حيث ظهرت خطورة الفريق الإسماعيلى عن طريق باسم مرسى وعبد الرحمن مجدى ومحمد الشامى، بينما هجمات سيراميكا من خلال جون إيبوكا وأحمد ياسر ريان.

ويضم تشكيل الإسماعيلى بقيادة الاسبانى جاريدو كل من:

حراسة المرمى: محمد كوكو

خط الدفاع: محمد دسوقي، محمد هاشم، باهر المحمدي، عصام صبحي

خط الوسط: عماد حمدي، صالح جمعة ، عمر الوحش

خط الهجوم: محمد الشامي ، باسم مرسي ، عبد الرحمن مجدي

فيما يضم تشكيل سيراميكا بقيادة أحمد سامى كلاً من:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد عادل - رجب نبيل - أحمد بيكهام - محمد شكري.

خط الوسط: محمد توني - محمد كناريا - عمرو قلاوة - أحمد القرموطي.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان - جون ايبوكا