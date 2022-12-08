شكرا لقرائتكم خبر عن رجب نبيل يتقدم لفريق سيراميكا في مرمى الإسماعيلى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم رجب نبيل مدافع فريق سيراميكا بالهدف الأول بمرمى الإسماعيلى في الدقيقة 40 من عمر المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر بطولة دورى رابطة الأندية المصرية .

ويضم تشكيل الإسماعيلى كلاً من..

حراسة المرمى: محمد كوكو

خط الدفاع: محمد دسوقي ، محمد هاشم ، باهر المحمدي ، عصام صبحي

خط الوسط: عماد حمدي ، صالح جمعة ، عمر الوحش

خط الهجوم: محمد الشامي ، باسم مرسي ، عبد الرحمن مجدي

فيما يضم تشكيل سيراميكا كلاً من..

حراسة المرمى: محمد بسام .

خط الدفاع: محمد عادل - رجب نبيل - أحمد بيكهام - محمد شكري.

خط الوسط: محمد توني - محمد كناريا - عمرو قلاوة - أحمد القرموطي.

خط الهجوم : أحمد ياسر ريان - جون ايبوكا