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غنام محمد رجل مباراة فيوتشر والاتحاد السكندري بالدوري

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القاهرة - سامية سيد - حصل غنام محمد على جائزة رجل مباراة فيوتشر والاتحاد السكندري، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس، في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز، والتي أقيمت على استاد السلام بالقاهرة وفاز فيها فيوتشر بهدف نظيف.

جاء الهدف بالدقيقة 24 بعد عرضية من الجبهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء، استقبلها الحاج باري بتمريرة  لزميله عبد الكبير الوادي على حدود المنطقة، والذي أطلق تسديدة قوية داخل الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

بهذه النتيجة، انتزع فيوتشر وصافة جدول هذا الموسم برصيد 13 نقطة من 5 لقاءات خاضها حتى الآن، حيث فاز في 4 مناسبات وتعادل في لقاء وحيد، فيما يحتل نادي الاتحاد السكندري المرتبة السادسة برصيد 9 نقاط من 5 مباريات، حيث فاز في 3 مواجهات وخسر في لقاءين.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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