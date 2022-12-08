شكرا لقرائتكم خبر عن غنام محمد رجل مباراة فيوتشر والاتحاد السكندري بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل غنام محمد على جائزة رجل مباراة فيوتشر والاتحاد السكندري، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس، في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز، والتي أقيمت على استاد السلام بالقاهرة وفاز فيها فيوتشر بهدف نظيف.

جاء الهدف بالدقيقة 24 بعد عرضية من الجبهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء، استقبلها الحاج باري بتمريرة لزميله عبد الكبير الوادي على حدود المنطقة، والذي أطلق تسديدة قوية داخل الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

بهذه النتيجة، انتزع فيوتشر وصافة جدول الدوري المصري هذا الموسم برصيد 13 نقطة من 5 لقاءات خاضها حتى الآن، حيث فاز في 4 مناسبات وتعادل في لقاء وحيد، فيما يحتل نادي الاتحاد السكندري المرتبة السادسة برصيد 9 نقاط من 5 مباريات، حيث فاز في 3 مواجهات وخسر في لقاءين.