شكرا لقرائتكم خبر عن أول مران للأهلي في بداية استعدادات الفريق للاتحاد في الدوري.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر فيس بوك صوراً من مران الفريق الذي أُقيم اليوم ،الخميس، على ملعب التتش استعداداَ لمباراة الاتحاد السكندري الاثنين المقبل في الدوري الممتاز.

ويحصل الفريق على راحة غداً بعدما فاز على غزل المحلة أمس بثنائية نظيفة ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري.

على صعيد متصل ، حسم مسئولو الأهلي ملف رحيل بعض لاعبي الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل وتمسكوا بجميع اللاعبين تقريباً، ويأتي قرار مسئولى الأهلي بعد الأنباء القوية التى ترددت على مدار الفترة الماضية حول تلقي أكثر من لاعب بالفريق عروضاً للاحتراف بالخارج وفي مقدمتهم ، المالي آليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وأكرم توفيق حيث ذهبت تقارير صحفية أوروبية إلى أن ثلاثي الأهلي مطلوب في أندية أوربية من فرنسا وتركيا وبلجيكا وأستكلندا.

وأنهت إدارة الأهلي بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأمر مُبكراً وتمسكت بالقوام الأساسي للفريق خاصة اللاعبين الذين يعتمد عليهم الجهاز الفني في المباريات ومنهم الرباعي السابق .

وأكد الجهاز الفني أن الفريق يحتاج جهود جميع هؤلاء اللاعبين الفترة المقبلة لاسيما وأن المارد الأحمر سيخوض غمار منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا بدءاً من فبراير المقبل، ويترقب النادي القرعة التى ستُجرى يوم 12 ديسمبر الجاري لتحديد مجموعة الأهلي في البطولة القارية التى يحمل الأهلي لقبها 10 مرات ويسعى للفوز بها للمرة الحادية عشرة.



































