شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة الزمالك يفوز على دلفى 3 / صفر فى دوري المرتبط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق الكرة الطائرة بنادي الزمالك، على نظيره دلفي بنتيجة 0-3 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على صالة الأخير، ضمن مواجهات بطولة دوري المرتبط.

ونجح فريق طائرة الزمالك في فرض سيطرته على مجريات اللقاء، وتحقيق الفوز على دلفي بثلاثة أشواط دون رد.

وانتهت أشواط المباراة لصالح الزمالك بنتائج:

25 / 14

25 / 20

25 / 17

ويقود الجهاز الفني لطائرة الزمالك: شريف الشمرلي مديرا فنيا، أحمد مصطفى عاشور مدربا عاما، وليد عبد العال مدربا مساعدا، شريف السادات مخططا للأحمال، أحمد سعودي طبيبا، عبد الرحمن غانم أخصائيا للعلاج الطبيعي، أحمد شعلان مدير إداريا، وحسن عبد الرازق إداريا.

ويشرف على ألعاب الصالات أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادي.