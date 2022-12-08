شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقدم التدريب 60 دقيقة من أجل مواجهة البرازيل وكرواتيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، خوض التدريبات غدا الجمعة في الثالثة عصرا، بدلا من الرابعة، استعدادا لمواجهة بيراميدز المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

يأتي قرار المدير الفني بتقديم موعد التدريب كي يتيح للاعبين مشاهدة مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم قطر 2022 ، والتي ستنطلق غدا في الخامسة مساءً، بمواجهة البرازيل وكرواتيا.

في سياق متصل عقد فيريرا،جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادى استعدادا لمواجهة بيراميدز المقبلة.

ووجه المدير الفنى للفريق عدة رسائل مهمة للاعبين، فى حضور جميع أفراد الجهاز المعاون، وبدأ بتوجيه التحية للاعبين على المجهود المبذول خلال لقاء الأمس أمام طلائع الجيش، والذى تكلل بالفوز برباعية نظيفة، وأشاد المدير الفنى بالتزام جميع اللاعبين بالأمور الفنية والخططية داخل الملعب وتنفيذها بكل دقة.

وطالب البرتغالى الجميع بمواصلة العمل والتركيز بكل قوة من أجل تحقيق المزيد من الانتصارات خلال الفترة المقبلة المهمة فى مشوار الأبيض.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بيراميدز يوم الأحد المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.