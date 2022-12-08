شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يهزم الاتحاد السكندرى 1 - 0 وينتزع وصافة الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق فيوتشر فوزًا مثيرًا على الاتحاد السكندرى، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس، في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز، والتي أقيمت على استاد السلام بالقاهرة.

جاء الهدف بالدقيقة 24 بعد عرضية من الجبهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء، استقبلها الحاج باري بتمريرة لزميله عبد الكبير الوادي على حدود المنطقة، والذي أطلق تسديدة قوية داخل الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

بهذه النتيجة، انتزع فيوتشر وصافة جدول الدوري المصري هذا الموسم برصيد 13 نقطة من 5 لقاءات خاضها حتى الآن، حيث فاز في 4 مناسبات وتعادل في لقاء وحيد، فيما يحتل نادي الاتحاد السكندري المرتبة السادسة برصيد 9 نقاط من 5 مباريات، حيث فاز في 3 مواجهات وخسر في لقاءين.

وأشهر حكم المباراة محمد معروف البطاقة الحمراء في وجه سعد سمير لاعب فيوتشر بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية له في المباراة نتيجة عرقلة متعمدة لأوستين أموتو لاعب الاتحاد.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري ضد فيوتشر مكونا من: "حراسة المرمى: المهدي سليمان، وخط الدفاع: هشام صلاح، خالد صبحي، محمود علاء، صبري رحيل، وفي خط الوسط: مورو، مروان عطية، سعيدو، وخط الهجوم: إبراهيم حسن، مابولولو، أحمد عيد".

بينما جاء تشكيل فيوتشر على النحو التالي: "حراسة المرمى: محمود جنش، وخط الدفاع: جوزيف جوناثان - محمود مرعي - سعد سمير - باسم علي، وخط الوسط: هشام عادل - غنام محمد - عمر كمال عبد الواحد - مصطفى البدري - عبد الكبير الوادي، والهجوم: الحاجي باري".