شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمى للإسماعيلى وسيراميكا قبل مواجهة الفريقين بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الإسبانى جاريدو المدير الفنى للإسماعيلى وأحمد سامى المدير الفنى لنادى سيراميكا تشكيل الفريقين للمباراة التى ستجمعهما ضمن مباريات الجولة 6 من بطولة الدورى العام، والمقرر إقامتها على استاد القاهرة الدولى فى السابعة من مساء اليوم الخميس.

ويضم تشكيل الإسماعيلى كلاً من..

حراسة المرمى: محمد كوكو

خط الدفاع: محمد دسوقي ، محمد هاشم ، باهر المحمدي ، عصام صبحي

خط الوسط: عماد حمدي ، صالح جمعة ، عمر الوحش

خط الهجوم: محمد الشامي ، باسم مرسي ، عبد الرحمن مجدي

فيما يضم تشكيل سيراميكا كلاً من..

حراسة المرمى: محمد بسام .

خط الدفاع: محمد عادل - رجب نبيل - أحمد بيكهام - محمد شكري.

خط الوسط: محمد توني - محمد كناريا - عمرو قلاوة - أحمد القرموطي.

خط الهجوم : أحمد ياسر ريان - جون ايبوكا