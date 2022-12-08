شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمى للإسماعيلى وسيراميكا قبل مواجهة الفريقين بالدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الإسبانى جاريدو المدير الفنى للإسماعيلى وأحمد سامى المدير الفنى لنادى سيراميكا تشكيل الفريقين للمباراة التى ستجمعهما ضمن مباريات الجولة 6 من بطولة الدورى العام، والمقرر إقامتها على استاد القاهرة الدولى فى السابعة من مساء اليوم الخميس.
ويضم تشكيل الإسماعيلى كلاً من..
حراسة المرمى: محمد كوكو
خط الدفاع: محمد دسوقي ، محمد هاشم ، باهر المحمدي ، عصام صبحي
خط الوسط: عماد حمدي ، صالح جمعة ، عمر الوحش
خط الهجوم: محمد الشامي ، باسم مرسي ، عبد الرحمن مجدي
فيما يضم تشكيل سيراميكا كلاً من..
حراسة المرمى: محمد بسام .
خط الدفاع: محمد عادل - رجب نبيل - أحمد بيكهام - محمد شكري.
خط الوسط: محمد توني - محمد كناريا - عمرو قلاوة - أحمد القرموطي.
خط الهجوم : أحمد ياسر ريان - جون ايبوكا