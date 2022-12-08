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التشكيل الرسمى للإسماعيلى وسيراميكا قبل مواجهة الفريقين بالدورى

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الإسبانى جاريدو المدير الفنى للإسماعيلى وأحمد سامى المدير الفنى لنادى سيراميكا تشكيل الفريقين للمباراة التى ستجمعهما ضمن مباريات الجولة 6 من بطولة الدورى العام، والمقرر إقامتها على استاد القاهرة الدولى فى السابعة من مساء اليوم الخميس. 

 

ويضم تشكيل الإسماعيلى كلاً من..

حراسة المرمى: محمد كوكو

 

خط الدفاع: محمد دسوقي ، محمد هاشم ، باهر المحمدي ، عصام صبحي

 

خط الوسط: عماد حمدي ، صالح جمعة ، عمر الوحش

 

خط الهجوم: محمد الشامي ، باسم مرسي ، عبد الرحمن مجدي

 

فيما يضم تشكيل سيراميكا كلاً من..

حراسة المرمى: محمد بسام .   

 

خط الدفاع: محمد عادل - رجب نبيل - أحمد بيكهام - محمد شكري. 

 

خط الوسط:   محمد توني -  محمد كناريا - عمرو قلاوة - أحمد القرموطي.

 

خط الهجوم :  أحمد ياسر ريان - جون ايبوكا 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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