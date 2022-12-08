شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد جلسة تصوير لاعبي الأهلي بالقميص الثالث للفريق في التتش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النادي الأهلي عن قميصه الثالث من خلال صفحته الرسمية على فيس بوك ، حيث نشرت الصفحة صوراً للقميص الجديد بعدما سبق وتم الإعلان عن القميص الأساسي والبديل.

ويستعد الأهلي لمباراة الاتحاد السكندري الاثنين المقبل في الدوري الممتاز، ويحصل الفريق على راحة غداً بعدما فاز على غزل المحلة أمس بثنائية نظيفة ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري.



قميص الاهلي الثالث (1)



قميص الاهلي الثالث (2)



قميص الاهلي الثالث (3)



قميص الاهلي الثالث (4)



قميص الاهلي الثالث (5)



قميص الاهلي الثالث (6)



قميص الاهلي الثالث (7)

حسم مسئولو النادي الأهلي ملف رحيل بعض لاعبي الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل وتمسكوا بجميع اللاعبين تقريباً، ويأتي قرار مسئولى الأهلي بعد الأنباء القوية التى ترددت على مدار الفترة الماضية حول تلقي أكثر من لاعب بالفريق عروضاً للاحتراف بالخارج وفي مقدمتهم ، المالي آليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وأكرم توفيق حيث ذهبت تقارير صحفية أوروبية إلى أن ثلاثي الأهلي مطلوب في أندية أوربية من فرنسا وتركيا وبلجيكا وأستكلندا.

وأنهت إدارة الأهلي بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأمر مُبكراً وتمسكت بالقوام الأساسي للفريق خاصة اللاعبين الذين يعتمد عليهم الجهاز الفني في المباريات ومنهم الرباعي السابق .

وأكد الجهاز الفني أن الفريق يحتاج جهود جميع هؤلاء اللاعبين الفترة المقبلة لاسيما وأن المارد الأحمر سيخوض غمار منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا بدءاً من فبراير المقبل، ويترقب النادي القرعة التى ستُجرى يوم 12 ديسمبر الجاري لتحديد مجموعة الأهلي في البطولة القارية التى يحمل الأهلي لقبها 10 مرات ويسعى للفوز بها للمرة الحادية عشرة.