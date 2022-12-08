شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم القاضى رجل مباراة حرس الحدود وإنبى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد إبراهيم القاضى لاعب نادى حرس الحدود، جائزة رجل المباراة التى جمعت فريقه بنادى إنبى وانتهت بالتعادل السلبى اليوم.

وكتبت الصفحة الرسمية لرابطة الأندية: "دافع عن مرمى فريقه بكل قوة.. إبراهيم القاضى هو رجل المباراة خلال مواجهة إنبى أمام حرس الحدود بعد ظهوره بشكل أكثر من رائع".

تعادل حرس الحدود مع إنبى سلبياً، فى المباراة التى جمعتهما فى الجولة السادسة لمسابقة الدورى الممتاز، والتى أقيمت عصر اليوم باستاد بتروسبورت.

ويحتل إنبى المركز الحادى عشر على جدول الترتيب برصيد 6 نقاط، بينما يحتل حرس الحدود المركز السادس عشر برصيد نقطتين.