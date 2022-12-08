شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. تدريبات تأهيلية لـ محمد عواد ومشاركة رباعى الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت تدريبات فريق الزمالك، التى أقيمت اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادى، انتظام رباعى فريق الشباب مواليد 2001 حسام أشرف و محمد حسام "بيسو" ومحمد خضرى وحاتم سكر.

جاء ذلك عقب مشاركتهم بالأمس مع فريق 2001 أمام الإسماعيلي في الجولة السادسة ضمن مؤجلات بطولة الجمهورية، والتي انتهت بفوز الأبيض بهدفين دون مقابل.

وأدى الرباعي تدريبات تأهيلية واستشفائية بشكل منفرد، ولم يشاركوا في باقي فقرات المران، وفقا لقرار الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا منعا لتعرضهم للاجهاد.

بينما أدى محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات بدنية وتأهيلية خاصة على هامش المران الذي أقيم اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة بيراميدز المقبلة في مسابقة الدوري. وخاض عواد تدريبات الركض بمحيط الملعب لعدة دقائق، لرفع معدلات اللياقة البدنية وفقا للبرنامج الموضوع له تحت إشراف أيمن طاهر مدرب حراس مرمى الفريق .

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بيراميدز يوم الأحد المقبل فى اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة لمسابقة الدورى الممتاز.