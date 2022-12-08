شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بلح يشارك فى مران المصرى لأول مرة بعد التعافى من الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد المهاجم الفلسطينى محمد بلح، لاعب النادى المصرى، للمشاركة فى تدريبات الفريق البورسعيدى، وذلك لأول مرة منذ إصابته بقطع فى الرباط الصليبى خلال مشاركته فى تدريبات الفريق بالموسم الماضى.

وكان المصرى قد استبعد بلح من قائمة الفريق فى بداية الموسم الجارى ليكون على قائمة الانتظار فى ظل إصابة اللاعب وحاجته إلى الوقت من أجل التعافى من الإصابة.

وأتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو على إجراءات التعاقد مع إسلام جمال ليكون مسئولًا عن تخطيط أحمال الفريق بالإضافة إلى متابعة وتطوير أداء لاعبي الفريق الأول وقطاع الناشئين.

جدير بالذكر أن إسلام جمال كان قد سبق له العمل بعدد من الأندية المصرية والعربية والأجنبية وكان آخرها نادي المريخ السوداني ، كما سبق له العمل مطورًا لأداء عدد من اللاعبين ومنهم طارق حامد ومحمود كهربا واللاعبين التونسيين هيثم جويلي ومحمد المثناني ومروان صحراوي بالإضافة لعدد كبير من النجوم داخل وخارج مصر.

وتعادل النادي المصري مع البنك الأهلي سلبيا، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري العام.

وبدأ النادي المصري مشواره في الدوري العام، بالهزيمة أمام سيراميكا بثلاثية نظيفة، ثم تعادل سلبياً مع بيراميدز، قبل أن يفوز على إنبي بثنائية نظيفة، و تعادل مع الزمالك بهدفين لمثلهما، قبل أن يتعادل سلبيا مع البنك الأهلي ليرفع رصيده إلى 5 نقاط.