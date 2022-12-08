شكرا لقرائتكم خبر عن سيف الجزيرى يشارك فى تدريبات الزمالك الجماعية استعدادا لمواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، اليوم الخميس، انتظام التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم الأبيض، استعدادا لمواجهة بيراميدز المحدد لها الأحد المقبل فى مسابقة الدورى الممتاز.

وشارك الجزيرى فى الفقرة التأهيلية بصحبة مجموعة اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا فى مباراة الأمس أمام طلائع الجيش التى فاز فيها الأبيض برباعية نظيفة فى مسابقة الدورى، بجانب أداء بعض التدريبات الأخرى بشكل منفرد وفقا للبرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الفنى بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا.