شكرا لقرائتكم خبر عن سيف الجزيرى يشارك فى تدريبات الزمالك الجماعية استعدادا لمواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، اليوم الخميس، انتظام التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم الأبيض، استعدادا لمواجهة بيراميدز المحدد لها الأحد المقبل فى مسابقة الدورى الممتاز.
وشارك الجزيرى فى الفقرة التأهيلية بصحبة مجموعة اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا فى مباراة الأمس أمام طلائع الجيش التى فاز فيها الأبيض برباعية نظيفة فى مسابقة الدورى، بجانب أداء بعض التدريبات الأخرى بشكل منفرد وفقا للبرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الفنى بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا.
وخصص الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا، فقرة تدريبات تأهيلية خاصة لمجموعة اللاعبين البدلاء والمستبعدين من مواجهة طلائع الجيش بالأمس، على هامش التدريبات التى أقيمت اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادى استعدادا لمواجهة بيراميدز المقبلة.
وشهدت هذه الفقرة خوض مجموعة اللاعبين البدلاء والمستبعدين من مواجهة طلائع الجيش، تدريبات تأهيلية متنوعة سواء باستخدام أدوات التأهيل أو بالكرة.
وحرص الجهاز الفني على رفع الحمل البدني لهذه المجموعة لتجهيزهم بالشكل الأمثل للمباريات المقبلة، وبعدها أدى اللاعبون فقرة تدريبات فنية تم خلالها تنفيذ بعض الجوانب الخططية الخاصة تحت إشراف أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود وروي أجواش المدربين المساعدين.
وخاضت هذه المجموعة تقسيمة فنية قوية فى جزء من الملعب شارك فيها كل من محمود عبد الرازق " شيكابالا" وأحمد فتوح ومحمد عبد الغني.
وفي نفس الوقت شارك محمد أشرف "روقا" لاعب الوسط فى الفقرة الخططية والتقسيمة الفنية على الرغم من مشاركته بشكل أساسى أمام طلائع الجيش فى لقاء الأمس.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة بيراميدز يوم الأحد المقبل فى اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة لمسابقة الدورى الممتاز.