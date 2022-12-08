شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يتقدم على الاتحاد السكندرى بهدف نظيف في الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى فريق فيوتشر الشوط الأول أمام الاتحاد السكندرى، متقدما بهدف دون رد، سجله عبد الكبير الوادي في المباراة التي تجمع الفريقين اليوم الخميس، في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز، والمقامة على استاد السلام.

جاء الهدف بالدقيقة 24 بعد عرضية من الجبهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء، استقبلها الحاج باري بتمريرة لزميله عبد الكبير الوادي على حدود المنطقة، والذي اطلق تسديدة قوية داخل الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري ضد فيوتشر مكون من: "حراسة المرمى: المهدي سليمان، وخط الدفاع: هشام صلاح، خالد صبحي، محمود علاء، صبري رحيل، وفي خط الوسط: مورو، مروان عطية، سعيدو، وخط الهجوم: إبراهيم حسن، مابولولو، أحمد عيد".

بينما جاء تشكيل فيوتشر على النحو التالي: "حراسة المرمى: محمود جنش، وخط الدفاع: جوزيف جوناثان - محمود مرعي - سعد سمير - باسم علي، وخط الوسط: هشام عادل - غنام محمد - عمر كمال عبد الواحد - مصطفى البدري - عبد الكبير الوادي، والهجوم: الحاجي باري".

ويحتل نادي فيوتشر المرتبة الثالثة بترتيب جدول الدوري المصري هذا الموسم برصيد 10 مباريات من 4 لقاءات خاضهم حتى الأن حيث فاز في 3 مناسبات وتعادل في لقاء وحيد، فيما يحتل نادي الاتحاد السكندري المرتبة الرابعة برصيد 9 نقاط من 4 مباريات حيث فاز في 3 مواجهات وخسر في لقاء وحيد.