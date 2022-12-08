شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الكبير الوادى يسجل الهدف الأول لفيوتشر فى مرمى الاتحاد السكندرى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن عبد الكبير الوادى من تسجيل الهدف الأول لفيوتشر فى مرمى الاتحاد السكندرى، بالدقيقة 24 فى المباراة التى تجمع الفريقين اليوم الخميس، فى الجولة السادسة لمسابقة الدورى الممتاز، والمقامة على استاد السلام.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندرى ضد فيوتشر مكون من: "حراسة المرمى: المهدى سليمان، وخط الدفاع: هشام صلاح، خالد صبحى، محمود علاء، صبرى رحيل، وفي خط الوسط: مورو، مروان عطية، سعيدو، وخط الهجوم: إبراهيم حسن، مابولولو، أحمد عيد".

بينما جاء تشكيل فيوتشر على النحو التالى: "حراسة المرمى: محمود جنش، وخط الدفاع: جوزيف جوناثان - محمود مرعي - سعد سمير - باسم علي، وخط الوسط: هشام عادل - غنام محمد - عمر كمال عبد الواحد - مصطفى البدري - عبد الكبير الوادي، والهجوم: الحاجي باري".

ويحتل نادى فيوتشر المرتبة الثالثة بترتيب جدول الدورى المصرى هذا الموسم برصيد 10 مباريات من 4 لقاءات خاضها حتى الآن حيث فاز فى 3 مناسبات وتعادل فى لقاء وحيد.