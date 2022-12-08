شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حمودى يخضع لأشعة بعد إصابته فى مباراة أسوان وسموحة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض أحمد حمودى لاعب نادى أسوان للإصابة فى مباراة فريقه أمام سموحة، وخرج اللاعب بمساعدة زملائه حيث لم يستطيع إكمال المباراة، ومن المقرر أن يخضع حمودى لأشعة خلال الساعات المقبلة لتحديد حجم إصابته.



أحمد حمودى



أحمد حمودى

وحقق فريق أسوان فوزا صعبا بعدما قلب تأخره أمام سموحة لتقدم بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب الإسكندرية، ضمن فعاليات الأسبوع السادس من مسابقة الدورى الممتاز.

افتتح بواتينج أهداف المباراة لسموحة فى الدقيقة 7 بعد متابعة لتسديدة صديق أوجولا التى تصدى لها عمرو حسام، ليكملها بواتينج فى شباك تماسيح النيل.

وسجل محمد حمدى زكى هدف التعادل لأسوان في الدقيقة 15، بعدما استغل تمريرة من عماد فتحى لأحمد بلحاج الذى استلم الكرة ليقابلها محمد حمدى زكى بتسديدة داخل شباك الهانى سليمان.

وعاد محمد حمدى زكى ليسجل الهدف الثانى لأسوان في الدقيقة 38 بعدما استغل عرضية متقنة من على فتحى ليحول في شباك سموحة.

بهذه النتيجة رفع فريقه أسوان رصيد إلى 6 نقاط ليرتقى إلى المركز الثانى عشر بترتيب جدول الدورى بعدما حقق الفوز الثانى على التوالى بعد الفوز على فاركو فى الجولة الماضية، فيما بقى فريق سموحة عند النقطة 5 فى المركز الثالث عشر.