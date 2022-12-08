شكرا لقرائتكم خبر عن متولى وأشرف يقتربان من تدعيم الأهلى أمام الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب محمود متولى وأيمن أشرف لاعبا الأهلى من تدعيم قائمة فريقهما فى مباراته المقبلة أمام الاتحاد السكندرى يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى.

واستبعد مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى الثنائى متولى وأشرف من قائمة مباراة فريقهما الأخيرة أمام غزل المحلة أمس الأربعاء، التى فاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة بسبب عدم الجاهزية الفنية رغم مشاركتهما في التدريبات الجماعية للأهلي منذ أيام وإعلان جاهزيتهما للمشاركة في المباريات الرسمية.

ولا يستعجل الجهاز الفنى للأهلى الدفع بالثنائى متولى وأشرف فى المباريات الرسمية، ومنحهما قسطا كافيا من الراحة قبل العودة للاعتماد عليهم فى المباريات سواء بشكل أساسى أو منحهم جزء من الوقت في بعض المباريات من أجل تجهيزهما للمشاركة الأساسية فيما بعد.

واشتكى محمود متولي من الإصابة بشد في العضلة الخلفية تعرض لها خلال مشاركته في معسكر منتخب مصر الأخير، بينما اشتكى أيمن أشرف من آلام في الركبة وسافر إلى النمسا لخوض فحوصات طبية وبعد عودته خضع لبرنامج تأهيلي قبل أن يصبح الثنائي جاهزين للمشاركة في المباريات.