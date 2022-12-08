شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يجتمع بلاعبى الزمالك ويطالبهم بمواصلة الانتصارات أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى للزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادى استعدادا لمواجهة بيراميدز المقبلة.

ووجه المدير الفنى للفريق عدة رسائل مهمة للاعبين، فى حضور جميع أفراد الجهاز المعاون، وبدأ بتوجيه التحية للاعبين على المجهود المبذول خلال لقاء الأمس أمام طلائع الجيش والذى تكلل بالفوز برباعية نظيفة، وأشاد المدير الفنى بالتزام جميع اللاعبين بالأمور الفنية والخططية داخل الملعب وتنفيذها بكل دقة.

وطالب البرتغالى من الجميع مواصلة العمل والتركيز بكل قوة من أجل تحقيق المزيد من الانتصارات خلال الفترة المقبلة المهمة فى مشوار الأبيض.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة بيراميدز يوم الأحد المقبل فى اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة لمسابقة الدورى الممتاز.

ووضع الجهاز الفنى للفريق برنامجا تدريبيا خاصا لمجموعة اللاعبين الأساسيين، الذين شاركوا فى مباراة طلائع الجيش بالأمس، واقتصر البرنامج التدريبى الخاص بهذه المجموعة على خوض تدريبات تأهيلية خفيفة متنوعة سواء بالركض حول الملعب لعدة دقائق، بجانب بعض التدريبات الاستشفائية لعلاج الإرهاق.

وحرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا على إلقاء محاضرة فنية سريعة على هذه المجموعة داخل ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، وشرح لهم بعض المواقف والملاحظات الفنية التى حدثت فى مباراة الأمس أمام طلائع الجيش.