شكرا لقرائتكم خبر عن بترول أسيوط يسقط الجونة وينفرد بصدارة مجموعة الصعيد.. والمقاصة فى الوصافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق بترول أسيوط فوزا مهما على فريق الجونة بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، فى إطار منافسات الجولة التاسعة من مجموعة الصعيد بالقسم الثانى، لينفرد بصدارة مجموعة الصعيد.

بهذا الفوز رفع بترول أسيوط رصيده إلى 23 نقطة فى صدارة مجموعة الصعيد، فيما بقى فريق الجونة عند 20 نقطة ليتراجع للمركز الثالث.

وانتزع فريق مصر المقاصة فوزا صعبا من النصر للتعدين بهدفين مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 21 نقطة فى وصافة ترتيب مجموعة الصعيد، فيما بقى النصر للتعدين عند النقطة 15.

وجاءت نتائج مباريات اليوم فى مجموعة الصعيد كالتالى..

الألومنيوم 2 / 0 الفيوم

المقاصة 2 / 1 النصر للتعدين

المدينة المنورة 2 /0 تليفونات بنى سويف

لافيينا 2 /0 ملوى

كيما أسوان 2 /0 طامية

بترول أسيوط 1 / 0 الجونة

وتختتم مباريات الأسبوع التاسع في مجموعة الصعيد بالقسم الثانى في الثانية والنصف مساء غد الجمعة، بمواجهتى فريق المنيا مع أسمنت أسيوط، وديروط مع شبان قنا.

يستضيف فريق المنيا صاحب المركز الخامس عشر برصيد 6 نقاط، فريق أسمنت أسيوط القابع في المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط، ويلتقى فريق ديروط صاحب المركز التاسع في ترتيب جدول مجموعة الصعيد برصيد 8 نقاط، مع فريق شبان قنا صاحب المركز الثامن برصيد 8 نقاط.

ترتيب مجموعة الصعيد قبل الجولة التاسعة

1 بترول أسيوط 23 نقطة

2 مصر المقاصة 21 نقطة

3 الجونة 20 نقطة

4 لافيينا 19 نقطة

5 النصر للتعدين 16 نقطة

6 الألومنيوم 11 نقطة

7 كيما أسوان 11 نقاط

8 شباب طامية 10 نقاط

9 ملوى 9 نقاط

10 شبان قنا 8 نقاط

11 ديروط 8 نقاط

12 الفيوم 8 نقاط

13 تليفونات بنى سويف 8 نقاط

14 أسمنت أسيوط 7 نقاط

15 المنيا 6 نقاط

16 المدينة المنورة 5 نقاط