شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن موقف مصابى الأهلى قبل مباراة ضد الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد فريق الأهلى عددا كبيرا من لاعبيه المصابين قبل مباراته ضد غزل المحلة أمس الأربعاء ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى، أبرزهم محمد عبد المنعم، لكن خرج من القائمة الثلاثى محمود متولى وأيمن أشرف ومعهم حمدى فتحى.

وفاز الأهلى على غزل المحلة بثنائية نظيفة نجح من خلالها فى تحقيق العلامة الكاملة واعتلاء صدارة الدورى برصيد 15 نقطة بفارق 4 نقاط عن الزمالك الوصيف.

ما سبب استبعاد متولى وأشرف وفتحى؟

استبعد مارسيل كولر المدير الفني الثنائي محمود متولي وأيمن أشرف بسبب عدم الجاهزية الفنية رغم مشاركتهما في التدريبات الجماعية قبل مباراته ضد غزل المحلة، وفضل منحهما الوقت الكافي قبل العودة للمشاركة في المباريات.

وما سبب استبعاد حمدي فتحي من قائمة مباراة المحلة؟

استبعد كولر حمدي فتحي من قائمة مباراة المحلة بسبب شكواه من نزلة برد، وفضل الجهاز الفني إراحته وخروجه من قائمة المباراة، على أن يكون جاهزا للمشاركة في تدريبات فريقه استعدادا لمباراة الاتحاد السكندري يوم الاثنين المقبل.

وما موقف عمار حمدي؟

عمار حمدي انتظم في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي ومن المنتظر أن يشارك في التدريبات الجماعية بشكل كامل خلال الأيام القادمة قبل أن يطمئن عليه الجهاز الفني بشكل كامل ومن ثم يدفع به في المباريات تدريجيا.

ومن اللاعبون المتوقع أن يدعموا الأهلي أمام الاتحاد السكندري من المصابين؟

هناك أكثر من لاعب متوقع وجودهم فى مباراة الاتحاد مثل محمود متولى وأيمن أشرف وحمدى فتحى سواء دخل الثلاثى القائمة أو اثنين منهم فقط وقد يستمر استبعاد متولى وأشرف فيما سيعود فتحى بعد تعافيه من نزلة البرد.