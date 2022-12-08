شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يتعادل مع إنبى سلبياً فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل حرس الحدود مع إنبى سلبياً، فى المباراة التى جمعتهما فى الجولة السادسة لمسابقة الدورى الممتاز، والتى أقيمت عصر اليوم باستاد بتروسبورت.

ويحتل إنبى المركز الحادى عشر على جدول الترتيب برصيد 6 نقاط، بينما يحتل حرس الحدود المركز السادس عشر برصيد نقطتين.

وجاء تشكيل إنبى كالتالى:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطى

خط الدفاع: على فوزى - خالد رضا - أحمد صبيحة - أحمد كالوشا

خط الوسط: محمد حمدى - أحمد يوسف - مودى ناصر - محمد عبد العاطى - يوسف لبيب

خط الهجوم: رفيق كابو

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: رمضان مصطفى ومروان صحراوي ومؤمن راضي وعبد الرحمن عماد ومصطفى دويدار وإيريك تراورى وأحمد عيد وعماد ميهوب وأحمد اوفا.