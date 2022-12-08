اخبار الرياضه

سلمى على تتوّج بيرونزية الجائزة الكبرى للباراتايكوندو

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن سلمى على تتوّج بيرونزية الجائزة الكبرى للباراتايكوندو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توّجت سلمى علي لاعبة منتخب الباراتايكوندو بالميدالية البرونزية فى منافسات بطولة  الجائزة الكبرى للباراتايكوندو بالسعودية بعد الفوز على بطلة البرازيل.

 

وتستضيف العاصمة الإدارية منافسات بطولة مصر الدولية المفتوحة للتايكوندو، التى تقام فى الفترة من 13 إلى 18 فبراير من العام المقبل، ويشارك فى البطولة فئات الكبار والشباب والناشئين، والباراتايكوندو.

 

ووفقا لجدول البطولة المعلن من جانب اتحاد التايكوندو، ستقام منافسات الناشئين يوم 15 فبراير، ومنافسات الشباب يوم 16، بينما ستقام منافسات الكبار يومى 17 و18 فبراير على أن تقام منافسات الباراتايكوندو أول أيام البطولة الموافق 13 فبراير.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا