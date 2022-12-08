شكرا لقرائتكم خبر عن سلمى على تتوّج بيرونزية الجائزة الكبرى للباراتايكوندو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توّجت سلمى علي لاعبة منتخب الباراتايكوندو بالميدالية البرونزية فى منافسات بطولة الجائزة الكبرى للباراتايكوندو بالسعودية بعد الفوز على بطلة البرازيل.

وتستضيف العاصمة الإدارية منافسات بطولة مصر الدولية المفتوحة للتايكوندو، التى تقام فى الفترة من 13 إلى 18 فبراير من العام المقبل، ويشارك فى البطولة فئات الكبار والشباب والناشئين، والباراتايكوندو.

ووفقا لجدول البطولة المعلن من جانب اتحاد التايكوندو، ستقام منافسات الناشئين يوم 15 فبراير، ومنافسات الشباب يوم 16، بينما ستقام منافسات الكبار يومى 17 و18 فبراير على أن تقام منافسات الباراتايكوندو أول أيام البطولة الموافق 13 فبراير.