شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمي للاتحاد وفيوتشر في مباراة الفريقين بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن كل من على ماهر وزوران مانولوفيتش المديران الفنيان لفريقي فيوتشر والاتحاد السكندري تشكيل فريقيهما للمباراة، التي تنطلق بعد قليل في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز، والتي ستقام باستاد السلام بعد قليل.

تشكيل الاتحاد السكندري ضد فيوتشر جاء كالتالي

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: هشام صلاح، خالد صبحي، محمود علاء، صبري رحيل.

في خط الوسط: مورو، مروان عطية، سعيدو.

خط الهجوم: إبراهيم حسن، مابولولو، أحمد عيد.

وجاء تشكيل فيوتشر على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: جوزيف جوناثان - محمود مرعي - سعد سمير - باسم علي

خط الوسط: هشام عادل - غنام محمد - عمر كمال عبد الواحد - مصطفى البدري - عبد الكبير الوادي

خط الهجوم:الحاجي باري.

ويحتل نادي فيوتشر المرتبة الثالثة بترتيب جدول الدوري المصري هذا الموسم برصيد 10 نقاط من 4 لقاءات خاضها حتى الآن، حيث فاز في 3 مناسبات وتعادل في لقاء وحيد، فيما يحتل نادي الاتحاد السكندري المرتبة الرابعة برصيد 9 نقاط من 4 مباريات حيث فاز في 3 مواجهات وخسر في لقاء وحيد.