شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الغنى يعوض غياب "روقا" في وسط الزمالك أمام بيراميدز بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك، الدفع بمحمد عبد الغنى مدافع الفريق في وسط الملعب في تشكيل الزمالك أمام بيراميدز فى المباراة المقرر لها الأحد المقبل، على استاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويغيب محمد أشرف روقا لاعب وسط الزمالك عن مواجهة بيراميدز في الدورى بعد حصوله على الإنذار الثالث أمام طلائع الجيش أمس الأربعاء، مما أدى إلى إيقافه عن مباراة بيراميدز المقبلة.

وتتجه النية للدفع بمحمد عبد الغنى في وسط الملعب بجوار الثنائى عمرو السيسى وإمام عاشور، خاصة أن عبد الغنى شارك في هذا المركز من قبل في العديد من المباريات، بالإضافة إلى عدم جاهزية عماد نبيل دونجا ورحيل المغربى زكريا الوردى عن الزمالك بعد فسخ تعاقده بالتراضى.

وحقق فريق الزمالك فوزا عريضًا أمام طلائع الجيش بأربعة أهداف دون رد، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الأربعاء، على استاد الكلية الحربية، فى الجولة السادسة لمسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم.

جاء الهدف الأول بالدقيقة 43 عن طريق أحمد سيد زيزو، حيث أرسل زيزو تمريرة أرضية من الركلة الثابتة، غالطت الحارس عماد السيد لتمر فى أقصى الزاوية اليسرى لداخل الشباك، وسجل إمام عاشور الهدف الثانى بالدقيقة 57 مستغلا تمريرة سحرية من نيمار من الجبهة اليمنى، قبل أن يضيف أحمد فتوح الهدف الثالث بالدقيقة 84، قبل أن يختتم يوسف أسامة نبيه مهرجان الأهداف مسجلا الرابع فى الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع من زمن المواجهة.

بهذه النتيجة خطف الزمالك وصافة الدورى من بيراميدز بعدما وصل رصيده إلى 11 نقطة، حيث لعب 5 مباريات فاز فى ثلاثة وتعادل فى اثنين وسجل لاعبوه 11 هدفا وتلقت شباكه 3 أهداف، فيما يحتل الطلائع المركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط بعدما لعب 5 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى مثله وخسر ثلاثة مواجهات وسجل لاعبوه 4 أهداف وتلقت شباكه 10 أهداف.