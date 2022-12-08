شكرا لقرائتكم خبر عن 26 ديسمبر قرعة المرحلة الثانية لدورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد يوم 26 ديسمبر موعدًا لإجراء قرعة المرحلة الثانية لدورى المحترفين للرجال للموسم المحلى 2022 / 2023، بمقر الاتحاد بالسادس من أكتوبر.

وتنطلق المرحلة الثانية لدورى المحترفين لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2022 / 2023 يوم 9 فبراير المقبل.

ويشهد دورى محترفى كرة اليد فترة توقف إلا أنه يعود بعد انتهاء المنتخب من المشاركة فى بطولة العالم يناير المقبل ببولندا والسويد.