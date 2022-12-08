شكرا لقرائتكم خبر عن 26 ديسمبر قرعة المرحلة الثانية لدورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد يوم 26 ديسمبر موعدًا لإجراء قرعة المرحلة الثانية لدورى المحترفين للرجال للموسم المحلى 2022 / 2023، بمقر الاتحاد بالسادس من أكتوبر.
وتنطلق المرحلة الثانية لدورى المحترفين لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2022 / 2023 يوم 9 فبراير المقبل.
ويشهد دورى محترفى كرة اليد فترة توقف إلا أنه يعود بعد انتهاء المنتخب من المشاركة فى بطولة العالم يناير المقبل ببولندا والسويد.
وفاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره المعادى بنتيجة 41/27 ضمن المواجهات المؤجلة على صعيد الرجال للموسم المحلى الحالى 2022 / 2023.
وخاض فريق الأهلى أيضا مواجهة أمام جزيرة الورد ضمن المواجهات المؤجلة وإنتهت بفوز الأحمر 37/16.
تم تأجيل مواجهات لكلا الفريقين بسبب المشاركة فى بطولة أفريقيا ومشاركة الأهلى أيضا فى كأس العالم للأندية.