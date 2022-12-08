شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يقلب تأخره أمام سموحة فى الشوط الأول ويتقدم 2 /1.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق أسوان فى قلب تأخره أمام سموحة فى الشوط الأول لتقدم بهدفين مقابل هدف، فى المباراة المقامة حاليا على ملعب الإسكندرية، ضمن فعاليات الاسبوع السادس من مسابقة الدورى الممتاز.

افتتح بواتينج أهداف المباراة لسموحة فى الدقيقة 7 بعد متابعة لتسديدة صديق أوجولا التى تصدى لها عمرو حسام، ليكملها بواتينج فى شباك تماسيح النيل.

وسجل محمد حمدى زكى هدف التعادل لأسوان في الدقيقة 15، بعدما استغل تمريرة من عماد فتحى لأحمد بلحاج الذى استلم الكرة ليقابلها محمد حمدى زكى بتسديدة داخل شباك الهانى سليمان.

وعاد محمد حمدى زكى ليسجل الهدف الثانى لأسوان في الدقيقة 38 بعدما استغل عرضية متقنة من على فتحى ليحول في شباك سموحة.

ودخل أسوان المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عمرو حسام

الدفاع: أحمد فتحى كاستلو، محمد مصطفى ميدو، محمد عطوة، على فتحى

الوسط: محمد ناجى جدو، عماد فتحى، رافائيل أياجوا، أحمد خالد، محمد حمدى زكى

الهجوم: أحمد بلحاج

فيما جاء تشكيل سموحة كالتالى:

حراسة المرمى: الهانى سليمان

الدفاع: شريف رضا، خالد عبد الفتاح، أحمد حكم، أحمد شوشة

الوسط: صديق أجولا، أحمد مصطفى، محمود حليمو، بنجامين بواتنج، محمد أبو بكر

الهجوم: أليا سيلا