شكرا لقرائتكم خبر عن شوط سلبى بين حرس الحدود وإنبى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول بين فريقى حرس الحدود وإنبى بالتعادل السلبى، فى المباراة المقامة حالياً بينهما فى الجولة السادسة لمسابقة الدورى الممتاز، والمقامة باستاد بتروسبورت.
وجاء تشكيل إنبى كالتالى:
حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطى
خط الدفاع: على فوزى - خالد رضا - أحمد صبيحة - أحمد كالوشا
خط الوسط: محمد حمدى - أحمد يوسف - مودى ناصر - محمد عبد العاطى - يوسف لبيب
خط الهجوم: رفيق كابو
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: رمضان مصطفى ومروان صحراوي ومؤمن راضي وعبد الرحمن عماد ومصطفى دويدار وإيريك تراورى وأحمد عيد وعماد ميهوب وأحمد اوفا.
وجاء تشكيل حرس الحدود كالتالى..
حراسة المرمى: محمد فوزي
خط الدفاع: مؤمن عوض - محمود رمضان بن والي - إبراهيم القاضي - حامد الجابري
خط الوسط: مصطفى جمال - أحمد فيلكس - مصطفى زيكو - محمود ممدوح
خط الهجوم: وجيه عبد الحكيم - إيمانويل ديفيد.
ويحتل إنبى المركز الثانى عشر على جدول الترتيب برصيد 5 نقاط، بينما يحتل حرس الحدود المركز السابع عشر وقبل الأخيرة برصيد نقطة وحيدة.