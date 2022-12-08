اخبار الرياضه

شوط سلبى بين حرس الحدود وإنبى فى الدورى

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن شوط سلبى بين حرس الحدود وإنبى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول بين فريقى حرس الحدود وإنبى بالتعادل السلبى، فى المباراة المقامة حالياً بينهما فى الجولة السادسة لمسابقة الدورى الممتاز، والمقامة  باستاد بتروسبورت.

وجاء تشكيل إنبى كالتالى:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطى 

خط الدفاع: على فوزى  - خالد رضا  - أحمد صبيحة - أحمد كالوشا

خط الوسط:  محمد حمدى - أحمد يوسف - مودى ناصر - محمد عبد العاطى - يوسف لبيب

خط الهجوم: رفيق كابو

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: رمضان مصطفى ومروان صحراوي ومؤمن راضي وعبد الرحمن عماد ومصطفى دويدار وإيريك تراورى وأحمد عيد وعماد ميهوب وأحمد اوفا.

وجاء تشكيل حرس الحدود كالتالى..

حراسة المرمى: محمد فوزي  

خط الدفاع: مؤمن عوض  - محمود رمضان بن والي   - إبراهيم القاضي  - حامد الجابري 

خط الوسط:  مصطفى جمال  -  أحمد فيلكس - مصطفى زيكو - محمود ممدوح  

خط الهجوم: وجيه عبد الحكيم - إيمانويل ديفيد.

ويحتل إنبى المركز الثانى عشر على جدول الترتيب برصيد 5 نقاط، بينما يحتل حرس الحدود المركز السابع عشر وقبل الأخيرة برصيد نقطة وحيدة.

الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا