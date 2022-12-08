شكرا لقرائتكم خبر عن شوط سلبى بين حرس الحدود وإنبى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول بين فريقى حرس الحدود وإنبى بالتعادل السلبى، فى المباراة المقامة حالياً بينهما فى الجولة السادسة لمسابقة الدورى الممتاز، والمقامة باستاد بتروسبورت. وجاء تشكيل إنبى كالتالى: حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطى خط الدفاع: على فوزى - خالد رضا - أحمد صبيحة - أحمد كالوشا خط الوسط: محمد حمدى - أحمد يوسف - مودى ناصر - محمد عبد العاطى - يوسف لبيب خط الهجوم: رفيق كابو ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: رمضان مصطفى ومروان صحراوي ومؤمن راضي وعبد الرحمن عماد ومصطفى دويدار وإيريك تراورى وأحمد عيد وعماد ميهوب وأحمد اوفا.

وجاء تشكيل حرس الحدود كالتالى..