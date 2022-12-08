الامارات | مسؤول قطري: وفاة عامل في أحد ملاعب التدريب بالمونديال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مسؤولون قطريون اليوم الخميس إن قطر فتحت تحقيقا بشأن السلامة المهنية بعد ورود تقارير عن وفاة عامل فلبيني في أحد ملاعب التدريب خلال منافسات بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا.



وأكد الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم ناصر الخاطر لرويترز وفاة العامل دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.



وقدم الخاطر العزاء لأسرة العامل المتوفى، وقال إن "الموت جزء طبيعي من الحياة".



وقال مسؤول حكومي قطري آخر في بيان لرويترز "إذا خلص التحقيق إلى عدم اتباع بروتوكولات السلامة، فإن الشركة ستتعرض لإجراءات قانونية وعقوبات مالية رادعة".



وقال المسؤول "بدأ معدل الحوادث المرتبطة بالعمل ينخفض في قطر على نحو ملحوظ منذ تطبيق معايير الصحة والسلامة الصارمة والتشديد على إنفاذها".