الامارات | تفاصيل تعيين لويس دي لا فوينتي مدرباً لمنتخب إسبانيا.. هذه أول مباراة له مع "لاروخا"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم تعيين لويس دي لا فوينتي مدرباً للمنتخب الأول خلفاً للمدرب لويس إنريكي الذي تم الاستغناء عن خدماته.



وذكر الاتحاد الإسباني على موقعه الرسمي أن المدير الرياضي خوسيه فرانسيسكو مولينا أرسل تقريراأ إلى رئيس الاتحاد لويس روبياليس، يوصي فيه باختيار مدرب لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا تحت 21 عاماً لقيادة المرحلة الجديدة التي تبدأ بعد كأس العالم في قطر.



وسيظهر المدرب الجديد لأول مرة في مارس في مرحلة التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية 2024 وسيخوض أول مباراتين ضد النرويج واسكتلندا.



وختم أنه بمجرد المصادقة على تعيينه من قبل مجلس الإدارة سيتم تقديم لويس دي لا فوينتي يوم الاثنين المقبل 12 ديسمبر.