شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف الدورى العالمى للكاراتيه يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف مصر منافسات بطولة الدورى العالمى للكاراتيه، والتى تقام يناير المقبل، بصالة استاد القاهرة.

ومن المقرر أن تقام البطولة فى الفترة من 27 إلى 29 يناير المقبل، وأتاح اتحاد الكاراتيه الفرصة للجماهير لحضور منافسات بطولة الدورى العالمى مجانا.

واعتلى منتخب الكاراتيه قمة الترتيب العام للبطولة الأفريقية التى أقيمت بجنوب أفريقيا، بعد أن وصل رصيد المنتخب إلى 30 ميدالية متنوعة، الميداليات مقسمة إلى 18 ذهبية، و5 فضيات بالإضافة إلى 7 برونزيات.

ومن أبرز اللاعبين ممن توجوا بالذهبيات كل من فريال أشرف، ويوسف عماد وطه طارق ومنة شعبان، وأحلام حمدى، وجنى خميس، وكريم غالى، ومريم العزبى، ريم أحمد، أحمد أيمن، كريم أبو عيطة.