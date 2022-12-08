شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يهاجم إنبى بالثنائى عبد الحكيم وديفيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد أيوب، المدير الفني لفريق حرس الحدود، عن تشكيل فريقه لخوض مباراة إنبى فى الجولة السادسة لمسابقة الدورى الممتاز، والتى ستقام بعد قليل باستاد بتروسبورت.

وجاء تشكيل حرس الحدود كالتالى..

حراسة المرمى: محمد فوزي

خط الدفاع: مؤمن عوض - محمود رمضان بن والي - إبراهيم القاضي - حامد الجابري

خط الوسط: مصطفى جمال - أحمد فيلكس - مصطفى زيكو - محمود ممدوح

خط الهجوم: وجيه عبد الحكيم - إيمانويل ديفيد.

ويحتل إنبى المركز الثانى عشر على جدول الترتيب برصيد 5 نقاط، بينما يحتل حرس الحدود المركز السابع عشر وقبل الأخيرة برصيد نقطة وحيدة.