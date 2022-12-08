شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كشرى يعلن تشكيل إنبى لمواجهة حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد كشرى، المدير الفنى لفريق إنبى، عن تشكيل فريقه لخوض مباراة حرس الحدود فى الجولة السادسة لمسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها بعد قليل، والتى ستقام باستاد بتروسبورت. وجاء التشكيل على النحو التالى: حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطى خط الدفاع: على فوزى - خالد رضا - أحمد صبيحة - أحمد كالوشا خط الوسط: محمد حمدى - أحمد يوسف - مودى ناصر - محمد عبد العاطى - يوسف لبيب خط الهجوم: رفيق كابو ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: رمضان مصطفى ومروان صحراوي ومؤمن راضي وعبد الرحمن عماد ومصطفى دويدار وإيريك تراورى وأحمد عيد وعماد ميهوب وأحمد اوفا.

يحتل إنبى المركز الثانى عشر على جدول الترتيب برصيد 5 نقاط، بينما يحتل حرس الحدود المركز السابع عسر وقبل الأخيرة برصيد نقطة وحيدة.