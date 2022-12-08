شكرا لقرائتكم خبر عن بلحاج وحمدى زكى فى هجوم أسوان.. وأليا سيلا وأجولا يقودان سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أيمن الرمادى، المدير الفنى لفريق أسوان، وطارق العشرى مدرب سموحة، عن التشكيل الأساسى للفريقين قبل مباراتهما التى ستبدأ بعد قليل، ضمن فعاليات الأسبوع السادس من مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها علي ملعب الإسكندرية.

ويدخل أسوان المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عمرو حسام

الدفاع: أحمد فتحى كاستلو، محمد مصطفى ميدو، محمد عطوة، على فتحى

الوسط: محمد ناجى جدو، عماد فتحى، رافائيل أياجوا، أحمد خالد، محمد حمدى زكى

الهجوم: أحمد بلحاج

فيما جاء تشكيل سموحة كالتالى:

حراسة المرمى: الهانى سليمان

الدفاع: شريف رضا، خالد عبد الفتاح، أحمد حكم، أحمد شوشة

الوسط: صديق أجولا، أحمد مصطفى، محمود حليمو، بنجامين بواتنج، محمد أبو بكر

الهجوم: أليا سيلا

ونجح فريق أسوان فى تحقيق الفوز الأول فى بطولة الدوري على حساب فاركو، عن طريق أحمد بلحاج لاعب الفريق فى الدقيقة 31، في المباراة التي جمعت الفريقين، فى إطار منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري، والتي أقيمت باستاد أسوان، ليحصد أول 3 نقاط يحتل بهم الخامس عشر في جدول الترتيب، بينما يحتل سموحة المركز الحادي عشر برصيد 5 نقاط.

عقد أيمن الرمادي، المدير الفني لفريق أسوان، جلسة بالفيديو مع لاعبيه عن مباراة سموحة والدراويش الأخيرة بالدوري، وشرح الرمادي للاعبين نقاط القوة والضعف في نادي سموحة، خاصة أن الفريق يحاول استغلال الصحوة بعد تحقيق انتصاره الأول في المسابقة على حساب فاركو، مشددا على ضرورة غلق المساحات أمام لاعبي سمحة وحرمانهم من امتلاك الكرة وبناء الهجمة المنظمة، واللعب على المرتدات لتحقيق الفوز الثاني تواليا.

من ناحيته، طالب العشرى لاعبي سموحة، بغلق صفحة الفوز على الإسماعيلى وعدم المبالغة فى الفرحة بالفوز بالثلاث نقاط واستغلال الحالة المعنوية الكبيرة فى تحقيق الفوز على أسوان، مشددا للاعبي سموحة على أن مباراة أسوان بالإسكندرية ستكون صعبة؛ لأن المنافس حقق نتيجة جيدة في الجولة الماضية بالفوز على فاركو ويرغب في مواصلة الانتصارات.