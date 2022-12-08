الامارات | تاريخ مواجهات المغرب والبرتغال في المونديال.. حظوظ "أسود الأطلس" كبيرة نحو إنجاز أسطوري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض منتخب المغرب مواجهة تاريخية عندما يلتقي مع نظيره البرتغالي السبت في ربع نهائي كأس العالم 2022، المقام حالياً في قطر، على استاد الثمامة.

ويسعى "أسود الأطلس" إلى تسيطر تاريخ جديد بالتأهل إلى نصف النهائي في إنجاز أسطوري غير مسبوق.



وتاريخياً تعد هذه المواجهة الثالثة للمنتخبين في كأس العالم، إذ التقى المنتخب المغربي نظيره البرتغالي في مناسبتين في المونديال، انتهت الأولى لمصلحة "الأسود" فيما آلت نتيجة الثانية لـ"البحارة".



وسبق للمنتخب المغربي أن التقى نظيره البرتغالي مرتين في سجل مشاركاتهما بالمونديال، وكانت المواجهة الأولى في دور المجموعات بمونديال 1986 وانتهت بفوز المغرب 3-1، وحسمت تأهله للدور الثاني، وكانت المواجهة الثانية في دور المجموعات أيضاً في نسخة روسيا 2018 وانتهت بفوز البرتغال 1-0.



ويطمح المنتخب المغربي إلى إعادة سيناريو مونديال 1986، والإطاحة مجدداً بمنتخب البرتغال، حيث انتهت تلك المباراة بنتيجة 3-1 لمصلحة الأسود بفضل ثنائية عبدالرزاق خيري وهدف عبدالكريم ميري.



واستهل المنتخب المغربي مشواره في كأس العالم قطر 2022، بالتعادل السلبي مع نظيره الكرواتي وصيف بطل كأس العالم 2018، ثم تغلب على نظيره البلجيكي المصنف الثاني عالمياً 2-0، وبعدها على المنتخب الكندي 2-1 ليتأهل للدور الثاني من صدارة مجموعته.



وفي دور الستة عشر التقى فريق وليد الركراكي بالمنتخب الإسباني، حيث تمكن حارس عرين منتخب "أسود الأطلس" من الوقوف سداً منيعاً أمام هجمات المنتخب الإسباني وركلاته الترجيحية، ليعبر بالمنتخب المغربي إلى دور الثمانية الكبار، وملاقاة منتخب "البحارة" السبت.