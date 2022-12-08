شكرا لقرائتكم خبر عن زكريا الوردى ينهى مسيرته مع الزمالك بعد 315 دقيقة لعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاء إعلان نادى الزمالك فى الساعات الأولى من صباح اليوم عن فسخ التعاقد مع لاعب الوسط المغربى زكريا الوردى بمثابة مفاجأة للجميع، خاصة أن اللاعب انضم للزمالك فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولم يستمر مع الفريق لأكثر من شهرين شارك خلالهما فى 315 دقيقة فقط، وهو ما جعل هناك علامات استفهام كثيرة حول سبب فسخ التعاقد.

فسخ تعاقد الزمالك مع زكريا الوردى جاء بموافقة الطرفين واتفاق مسبق، حيث اتفقت إدارة الزمالك مع زكريا الوردى على فسخ التعاقد قبل فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ويقوم زكريا الوردى برد مقدم التعاقد والمستحقات التى حصل عليها من الزمالك منذ انضمامه للفريق الأبيض.

أمير مرتضى يعلن سبب رحيل زكريا الوردى

من جانبه أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادى الزمالك، أن المغربى زكريا الوردى يعانى من مشاكل نفسية منذ مواجهة الأهلى فى السوبر، ويشعر أنه السبب فى خسارة الزمالك للقب.

وأضاف أمير فى تصريحات صحفية أن إدارة الزمالك سعت لمساعدة اللاعب وطلبنا من والدته أن تحضر إلى القاهرة، إلا أنها تعرضت لوعكة صحية بسبب المرارة فازداد اللاعب اكتئابًا.

أول تعليق من زكريا الوردى عقب رحيله عن الزمالك

فيما علق المغربى زكريا الوردى لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على فسخ تعاقده مع النادى، قائلا : "قدر الله وما شاء فعل، انتهت مسيرتي مع الزمالك وأتمنى التوفيق للفريق هذا الموسم والتوفيق لي، وأشكر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وأمير مرتضى المشرف على الكرة على حسن معاملتهما".

وحقق فريق الزمالك فوزا عريضًا أمام طلائع الجيش بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأربعاء، على استاد الكلية الحربية، في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.