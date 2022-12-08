شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة منتخب اليد فى معسكر الغردقة استعدادا لبطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل منتخب الفراعنة لكرة اليد، بقيادة المدير الفنى الإسبانى روبرتو جارسيا باروندو وأوسكار جوتيريز اجيلار المدرب المساعد فى معسكر مغلق بمدينة الغردقة فى الفترة من 10 إلى 15 ديسمبر الجارى، وذلك فى إطار الاستعدادات لبطولة العالم المقبلة فى نسختها الـ28 للرجال لكرة اليد ببولندا والسويد 2023.

وتضم قائمة أسماء لاعبى منتخبنا الوطنى الأول للرجال لكرة اليد فى معسكر الغردقة بدون اللاعبين المحترفين كلا من : عمر الوكيل بكار - احمد مؤمن صفا - اسلام راضى مواليد 2002 - حسن وليد قداح - عبد الرحمن فيصل - شهاب على مواليد 2002 - عمر الفولي مواليد 2002 - عمر ناصر مواليد 2002 - محسن رمضان - مهاب سعيد مواليد 2002 - اكرم يسري - عمر خالد كاستيلو - عمر سامى - ابراهيم المصري - احمد عادل - خالد وليد - شادي خليل - محمود عبد العزيز جدو مواليد 2002 - كريم هنداوي - عبد الرحمن حميد - عبد الرحمن طه.

ويضم جهاز المنتخب الوطنى الأول للرجال لكرة اليد المدير الفنى الإسبانى روبرتو جارسيا باروندو - اوسكار جوتيريز اجيلار المدرب المساعد - نور أبو زيد مدير الفريق - محمود سعيد مدير ادارى - محمد امام محلل الاداء الفنى - دكتور محمد شوقى طبيب الفريق.





منتخب مصر الوطنى يواجه منتخب قطر مبارتين وديتين

بعد انتهاء معسكر الغردقة يدخل الفريق الوطنى فى معسكر بالمركز الأوليمبى بالمعادى يوم 17 ديسمبر الجارى بدون اللاعبين الدوليين، حيث يخوض الفريق الوطنى مبارتين وديتين أمام منتخب قطر، حيث تقام المباراة الأولى يوم 20 ديسمبر فى تمام الساعة 6:00 مساء وتقام المباراة الثانية يوم 22 ديسمبر الجارى فى تمام الساعة 4:00 عصرا.

وينضم يوم 23 ديسمبر لمعسكر الفريق الوطنى المصرى اللاعبين المحترفين: محمد هشام سند - احمد هشام دودو - محمد علي - محمد عصام الطيار - علي زين - محمد ممدوح هاشم - يحيي خالد - يحيي الدرع - سيف الدرع.

ويوم 27 ديسمبر تغادر القاهرة بعثة منتخبنا الوطنى المصرى الأول بكامل نجوم الفريق إلى رومانيا للمشاركة فى دورة دولية ودية تضم منتخبات رومانيا ومصر والجزائر وسلوفاكيا وتعود بعثة المنتخب الوطنى يوم 30 ديسمبر الجارى.

فيما يدخل المنتخب المصرى فى معسكر ختامى بالقاهرة يوم 1 يناير 2023 ثم تتوجه بعثة المنتخب الوطنى المصرى للسفر إلى فرنسا يوم 3 يناير 2023 لخوض دورة دولية ودية تضم منتخبات فرنسا ومصر والتشيك وهولندا، وبعد انتهاء الدورة الدولية يستمر منتخبنا الوطنى المصرى فى برنامجه التدريبى فى فرنسا ليغادر الفريق الوطنى فرنسا يوم 11 يناير 2023 متوجها الى السويد لخوض منافسات بطولة العالم القادمة فى نسختها الـ28 للرجال لكرة اليد ببولندا والسويد 2023.

ويلعب منتخبنا الوطنى المصرى ببطولة العالم المقبلة ضمن منتخبات المجموعة السابعة، والتى تضم منتخب مصر الوطنى ومنتخب كرواتيا ومنتخب المغرب ومنتخب الولايات المتحدة الأمريكية.