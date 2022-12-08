شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام أيمن أشرف مع الأهلى بعد التعافى من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النادى الأهلى جاهزية نجمه أيمن أشرف، مدافع الفريق بعدما انتظم فى التدريبات الجماعية وتعافيه بشكل كامل من الإصابة التى تعرض لها خلال الفترة الماضية.

وشارك أيمن أشرف فى التقسيمة الجماعية بصورة طبيعية، بعد خضوعه لبرنامج تأهيلى داخل النادى خلال الفترة الماضية عقب الفحوصات ‏الطبية التى أجراها فى النمسا.

وتأكدت جاهزية أيمن أشرف للمشاركة فى المباريات الفترة المقبلة من الناحية الطبية بعد جاهزيته بشكل كامل.

وإجمالا شارك أيمن أشرف فى 215 مباراة مع الأهلى بجميع البطولات بإجمالى 16934 دقيقة لعب، سجل خلالها 5 أهداف وصنع أربعة أهداف أخرى وتلقى الكارت الأصفر 49 مرة بجانب 3 بطاقات حمراء، وتوج أيمن أشرف مع الأهلى بـ12 بطولة بواقع خمسة ألقاب للدورى بجانب دورى الأبطال الأفريقى مرتين وكأس السوبر الأفريقى مرتين وكأس مصر مرة وكأس السوبر المحلى مرتين بجانب التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية مرتين.