شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تأهيلى مكثف لعبد الرحيم دغموم فى المصرى بعد إصابة الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع الجزائرى عبد الرحيم دغموم، لاعب خط وسط الفريق الأول للكرة بالنادى المصرى، لبرنامج تأهيلى مكثف لنحو أسبوعين، وذلك لعلاجه من إصابته بجزع فى الرباطين الداخلى والصليبى الأمامى للاعب.

وأكد الدكتور مجدى الألفى، طبيب الفريق، أن اللاعب خضع لفحص طبى دقيق، الذى طمأن اللاعب، وأنه يحتاج للخضوع لبرنامج تأهيلى لنحو أسبوعين، على خلفية إصابته فى مباراة الزمالك بالدورى، والتى أقيمت قبل نحو أسبوع.

وأتم مجلس إدارة النادى المصرى برئاسة كامل أبو على إجراءات التعاقد مع إسلام جمال ليكون مسئولًا عن تخطيط أحمال الفريق بالإضافة إلى متابعة وتطوير أداء لاعبي الفريق الأول وقطاع الناشئين.

جدير بالذكر أن إسلام جمال كان قد سبق له العمل بعدد من الأندية المصرية والعربية والأجنبية وكان آخرها نادى المريخ السودانى، كما سبق له العمل مطورًا لأداء عدد من اللاعبين ومنهم طارق حامد ومحمود كهربا واللاعبين التونسيين هيثم جويلي ومحمد المثناني ومروان صحراوي بالإضافة لعدد كبير من النجوم داخل وخارج مصر.

وتعادل النادى المصرى مع البنك الأهلى سلبيا، فى المباراة التى جمعت الفريقين عصر الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى العام.

وبدأ النادى المصرى مشواره في الدوري العام، بالهزيمة أمام سيراميكا بثلاثية نظيفة، ثم تعادل سلبياً مع بيراميدز، قبل أن يفوز على إنبي بثنائية نظيفة، وتعادل مع الزمالك بهدفين لمثلهما، قبل أن يتعادل سلبيا مع البنك الأهلي ليرفع رصيده إلى 5 نقاط.