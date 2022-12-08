شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. حراس فراعنة اليد بـ خير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يطمئن جمهور كرة اليد يوما بعد يوما على حراسة مرمى الفراعنة خلال المرحلة المقبلة و خاصة فى ظل إقتراب موعد كأس العالم بالسويد و بولندا يناير 2023 المقبل.

وشهدت قمة كرة اليد المؤجلة التى أقيمت الأثنين الماضى تألق ملحوظ لكلا الحارسين المخضرم كريم هنداوى حارس الفريق الأبيض و عبد الرحمن حميد حارس الأهلى الواعد الذى يمتلك خبرات لا تقل مطلقا عن الكبار فى ظل حصده لبرونزية الشباب فى إسبانيا 2019 و ذهبية الناشئين بمقدونيا فى نفس العام .

تمتلك كرة اليد المصرية حراس على أعلى مستوى و لديهم المزيد و المزيد من الخبرات التى تصنع الفارق فى المحافل الدولية الكبرى .

ويرصد الخليج 365 لقطات للثنائى حميد و هنداوى فى الصور التالية :