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قصة صور.. حراس فراعنة اليد بـ خير

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القاهرة - سامية سيد -  

يطمئن جمهور كرة اليد يوما بعد يوما على  حراسة مرمى الفراعنة خلال المرحلة المقبلة و خاصة فى ظل إقتراب موعد كأس العالم بالسويد و بولندا يناير 2023 المقبل.

وشهدت قمة كرة اليد المؤجلة التى أقيمت الأثنين الماضى تألق ملحوظ لكلا الحارسين المخضرم كريم هنداوى حارس الفريق الأبيض و عبد الرحمن حميد  حارس الأهلى الواعد الذى يمتلك خبرات لا تقل مطلقا عن الكبار فى ظل حصده لبرونزية الشباب فى إسبانيا 2019 و ذهبية الناشئين بمقدونيا فى نفس العام .

تمتلك كرة اليد المصرية حراس على أعلى مستوى و لديهم المزيد و المزيد من الخبرات التى تصنع الفارق فى المحافل الدولية الكبرى . 

ويرصد الخليج 365 لقطات للثنائى حميد و هنداوى فى الصور التالية :

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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