شكرا لقرائتكم خبر عن "كابلز الاسكواش".. نيلى جليس تقبل عرض زواج بول كول.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتميز لعبة الاسكواش بسمات فريدة عن غيرها من الرياضات، حيث تتمتع بأجواء أسرية خاصة بين نجومها، وهو ما ظهر فى قصص الحب التى انتقلت من القفص الزجاجى إلى القفص الذهبى وعش الزوجية.

وانضم ثنائى الاسكواش النيوزيلندى بول كول، المصنف الثانى عالمياً، والبلجيكية نيلى جليس، المصنفة التاسعة عالمياً للسيدات إلى "كابلز الاسكواش، بعدما تقدم بول بعرض زواج لبطلة الاسكواش، لم تتردد فى الموافقة عليه.

ونشرت نيلى جليس صورة عبر حسابه الشخصى على تويتر جمعته ببول كول وعلقت: نعم لعمرنا معاً.

وتضم لعبة الاسكواش أكثر من ثنائى متزوج فى مقدمتهم، كريم درويش نائب رئيس الاتحاد الدولى للاسكواش وبطل العالم السابق وزوجته إنجى خير الله المدير الفنى لمنتخب السيدات، وعلى فرج المصنف الأول عالمياً وزوجته نور الطيب المصنفة السادسة، رنيم الوليلى المصنفة الأولى سابقاً وبطلة والعالم المعتزلة، وزوجها طارق مؤمن بطل العالم السابق.