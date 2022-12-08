شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يواجه الاتحاد السكندري بأحلام ملامسة قمة الدوري.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي فريق فيوتشر بنظيره الاتحاد السكندري، في السابعة مساء اليوم الخميس على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويحتل نادي فيوتشر المرتبة الثالثة بترتيب جدول الدوري المصري هذا الموسم برصيد 10 مباريات من 4 لقاءات خاضهم حتى الأن حيث فاز في 3 مناسبات وتعادل في لقاء وحيد، فيما يحتل نادي الاتحاد السكندري المرتبة الرابعة برصيد 9 نقاط من 4 مباريات حيث فاز في 3 مواجهات وخسر في لقاء وحيد.

من جانبه، اجتمع الصربي زوران مع لاعبى الاتحاد السكندرى وشرح لهم بعض الأخطاء التي وقعوا فيها وتسببت في الخسارة أمام المحلة، وطالب المدرب بضرورة تطبيق التعليمات الفنية كما يحدث في التدريبات من أجل تفادى الأخطاء التي من شأنها التأثير على الفريق.

وأكد زوران للاعبين أن ثقته فيهم لم تهتز، وأن هناك حالة عدم توفيق قد تصاحب الفريق في بعض الأوقات، موضحا في حديثه مع اللاعبين أنه من الوارد أن تكون هناك أخطاء، مضيفا أن سيد البلد فريق كبير وعليه النهوض سريعا وتصحيح المسار في الفترة المقبلة.

بينما يأمل على ماهر في استمرار النتائج الإيجابية وفض الشراكة مع المحلة في المركز الثاني بجدول الترتيب، وحذر لاعبيه من التهاون أمام الاتحاد الجريح والراغب بدوره في تصحيح المسار بعد هزيمته على أرضه من المحلة في الجولة الماضية.