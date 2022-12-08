شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يصطدم بسيراميكا فى موقعة الجريحين للهروب من صراع القاع بالدوري..اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الإسماعيلي ضيفا ثقيلا على سيراميكا، فى تمام الساعة السابعة مساءً اليوم الخميس، على ملعب القاهرة الدولي فى سادس جولات المسابقة المحلية.

وخاض الإسماعيلى 4 مباريات فى الدوري خسر ثلاث منها وتعادل فى واحدة وسجل لاعبوه هدفين وتلقت شباكه 5 أهداف، ليحتل الدراويش المركز السادس عشر فى جدول الدوري برصيد نقطة واحدة، فيما توقف رصيد سيراميكا عند 3 نقاط ويحتل المركز الرابع عشر.

الإسماعيلي يعانى من عدد من الغيابات، حيث يعاني أحمد مدبولي صانع ألعاب الفريق بكدمة فى وجه القدم والتى تعرض لها فى المباراة السابقة ضد سموحه، فى حين أصيب التونسي حمدي النقاز المدافع الأيمن للدراويش بمزق خفيف فى العضلة الضامة خلال التدريبات الجماعية، وأصيب كريم عرفات الظهير الأيمن للإسماعيلى بكسر فى اليد، بينما تعرض محمود الشبراوي صانع الألعاب لنزلة برد حادة منعته من المشاركة فى التدريبات الأخيرة.

في المقابل عكف أحمد سامي المدير الفني لفريق سيراميكا علي تصحيح أخطاء اللاعبين استعدادا لعودة قوية من جديد، خاصة بعد السقوط المفاجئ أمام المقاولون العرب في الجولة الأخيرة.