شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُغلق ملف العروض الأوربية أمام نجوم الفريق في ميركاتو الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم مسئولو النادي الأهلي ملف رحيل بعض لاعبي الفريق خلال فترة الإنتقالات الشتوية في يناير المقبل وتمسكوا بجميع اللاعبين تقريباً، ويأتي قرار مسئولو الأهلي بعد الأنباء القوية التى ترددت على مدار الفترة الماضية حول تلقي أكثر من لاعب بالفريق عروضاً للإحتراف بالخارج وفي مقدمتهم ، المالي آليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وأكرم توفيق حيث ذهبت تقارير صحفية أوربية إلى أن ثلاثي الأهلي مطلوب في أندية أوربية من فرنسا وتركيا وبلجيكا وأستكلندا.

وأنهت إدارة الأهلي بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأمر مُبكراً وتمسكت بالقوام الأساسي للفريق خاصة اللاعبين الذين يعتمد عليهم الجهاز الفني في المباريات ومنهم الرباعي السابق .

وأكد الجهاز الفني أن الفريق يحتاج جهود جميع هؤلاء اللاعبين الفترة المقبلة لاسيما وأن المارد الأحمر سيخوض غمار منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا بدءاً من فبراير المقبل ويترقب النادي القرعة التى ستُجرى يوم 12 ديسمبر الجاري لتحديد مجموعة الأهلي في البطولة القارية التى يحمل الأهلي لقبها 10 مرات ويسعى للفوز بها للمرة الحادية عشر.