شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يستدرج أسوان في مهمة صعبة بالدوري على شط إسكندرية.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستدرج سموحة نظيره أسوان، في مباراة صعبة تنطلق عند دقات الثالثة إلا ربع عصر اليوم الخميس، ضمن فاعليات الاسبوع السادس من مسابقة الدوري الممتاز والمقرر اقامتها علي ملعب الإسكندرية.

ونجح فريق أسوان فى تحقيق الفوز الأول فى بطولة الدوري على حساب فاركو، عن طريق أحمد بلحاج لاعب الفريق فى الدقيقة 31، في المباراة التي جمعت الفريقين، فى إطار منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري، والتي أقيمت باستاد أسوان، ليحصد أول 3 نقاط يحتل بهم الخامس عشر في جدول الترتيب، بينما يحتل سموحة المركز الحادي عشر برصيد 5 نقاط.

عقد أيمن الرمادي، المدير الفني لفريق أسوان، جلسة بالفيديو مع لاعبيه عن مباراة سموحة والدراويش الأخيرة بالدوري، وشرح الرمادي للاعبين نقاط القوة والضعف في نادي سموحة، خاصة أن الفريق يحاول استغلال الصحوة بعد تحقيق انتصاره الأول في المسابقة على حساب فاركو، مشددا على ضرورة غلق المساحات أمام لاعبي سمحة وحرمانهم من امتلاك الكرة وبناء الهجمة المنظمة، واللعب على المرتدات لتحقيق الفوز الثاني تواليا.

من ناحيته، طالب العشرى لاعبي سموحة، بغلق صفحة الفوز على الإسماعيلى وعدم المبالغة فى الفرحة بالفوز بالثلاث نقاط واستغلال الحالة المعنوية الكبيرة فى تحقيق الفوز على أسوان، مشددا للاعبي سموحة على أن مباراة أسوان بالإسكندرية ستكون صعبة؛ لأن المنافس حقق نتيجة جيدة في الجولة الماضية بالفوز على فاركو ويرغب في مواصلة الانتصارات.