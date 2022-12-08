شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مباريات قوية فى افتتاحية الجولة الـ9 لمجموعة الصعيد بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم مباريات الجولة التاسعة لمجموعة الصعيد بإقامة 6 جولات غاية في القوة والندية ففي لقاء القمة يستضيف بترول أسيوط نظيره الجونة على قمة المجموعة حيث يحتل أصحاب الأرض المركز الأول برصيد 20 نقطة ، بينما يحتل الضيوف المركز الثانى بنفس الرصيد من النقاط ، ويسعى المديران الفنييان إلى خطف نقاط المباراة من أجل التقدم والإبتعاد بالصدارة عن المنافسين .

في الوقت نفسه يستضيف الألومنيوم المنتشى بفوزين في أخر لقاءين مع الفيوم ويحاول أبو طالب العيسوى المدير الفني لأبناء قنا لإستغلال نشوة الإنتصارات الأخيرة من أجل خطف نقاط المباراة والتقدم خطوة مهمة في جدول الترتيب ، كما يستضيف مصر المقاصة صاحب المركز الثالث برصيد 18 نقطة نظيره النصر للتعدين في مواجهة صعبة لأصحاب الأرض

كما يلتقى كل من المدينة المنورة وتليفونات بنى سويف ، وكيما أسوان مع مركز شباب طامية ، ولافيينا مع ملوى ، وتختتم مباريات الجولة غدا الجمعة بمواجهتين المنيا واسمنت أسيوط ، وديروط وشبان قنا .