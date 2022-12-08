شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يبدأ الاستعداد لمواجهة الزمالك بعد الفوز على المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق بيراميدز بقيادة اليونانى تاكيس جونياس، الاستعداد لمواجهة الزمالك، المقرر لها يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولى، ضمن مؤجلات الأسبوع الثالث من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وطلب جونياس من لاعبى فريقه غلق صفحة الفوز على المقاولون العرب، والاستعداد بقوة لمواجهة الزمالك، مؤكدًا إنها ستكون مباراة فى غاية الأهمية والقوة.

وحقق بيراميدز الفوز علي نظيره المقاولون العرب بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، بملعب الدفاع الجوي في إطار مواجهات الجولة السادسة من بطولة الدوري.

احرز هدفي بيراميدز كل من، رمضان صبحي في الدقيقة 37، والتونسي فخر الدين بن يوسف في الدقيقة 87 من ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة، يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 11 نقطة ، فيما احتل المقاولون العرب المركز العاشر برصيد 6 نقاط في جدول بطولة الدوري الممتاز .