شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يغلق صفحة غزل المحلة ويبدأ الاستعداد لمواجهة زعيم الثغر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني للنادى الاهلى بقيادة مارسيل كولر ملف مباراة غزل المحلة التى أقيمت أمس بملعب الأخير ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز وبدأ يستعد لمباراة الإتحاد السكندري المقرر لها الأثنين المقبل في الجولة السابعة للدوري ويسعى الجهاز الفني للفريق لتجهيز لاعبيه جيداً لمواجهة زعيم الثغر من اجل الفوز وحصد النقاط الثلاثة في رحلة المنافسة على لقب الدوري الممتاز .

ويتطلع المدرب السويسري مارسيل كولر لتجهيز لاعبيه فنياً وذهنياً لمواجهة ضغط المباريات المحلية خاصة وأن الفريق يعاني من ظروف صعبة تتعلق بكثرة الإصابات التى حرمت المارد الأحمر من عدة لاعبين أخرهم طاهر محمد طاهر الذي تعرض للإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة وسيغيب قرابة أكثر من 21 يوماً عن الملاعب.

ويخوض فريق الأهلي 4 مباريات خلال شهر ديسمبر ضمن منافسات بطولة الدوري المصري ، وجاءت مباريات الأهلي خلال شهر ديسمبر كالآتي:

الإثنين 12 ديسمبر - الأهلي × الاتحاد السكندري بالجولة الرابعة بالدوري، الساعة 7:00 مساء على استاد السلام

الجمعة 16 ديسمبر - الأهلي × فيوتشر بالجولة السابعة بالدوري،الساعة 7:00 مساء على استاد السلام

الثلاثاء 20 ديسمبر - فاركو × الأهلي بالجولة الثامنة بالدوري، الساعة 5:00 مساء على استاد الإسكندرية

الأحد 25 ديسمبر - الأهلي × سموحة بالجولة التاسعة بالدوري، الساعة 7:00 مساء على استاد السلام