شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يتحدى إنبى فى مهمة البحث عن الانتصار الأول بالدوري.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل فريق إنبي نظيره حرس الحدود، في الثالثة إلا ربع عصر اليوم الخميس، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

يحتل انبى المركز الثاني عشر على جدول الترتيب برصيد 5 نقاط، بينما يحتل حرس الحدود المركز السابع عسر وقبل الأخيرة برصيد نقطة وحيدة.

ويفضل كشرى عدم إجراء تغييرات على تشكيل إنبى الذى بدأ به مباراة البنك الأهلى ومكون من: في حراسة المرمى عبدالعزيز البلعوطى،خط الدفاع: علي فوزي أحمد يوسف خالد رضا أحمد صبحية،خط الوسط مصطفى شكشك وأحمد كالوشا ورفيق كابو ومحمد عبد العاطي، حيث يرغب المدير الفني لـ إنبى في تثبيت طريقة اللعب والتشكيل من أجل زيادة حالة الانسجام والتأقلم بين اللاعبين، خصوصا أن الفريق قدم مباراة جيدة أمام البنك الأهلى

في المقابل استقر أحمد أيوب، المدير الفني لفريق حرس الحدود، على تغيير سياسة التدوير فى صفوف الفريق، خاصة الخط الأمامي، وذلك بالدفع بالشاب النيجيرى إيمانويل أساسيا فى مباراة إنبي المقبلة المقرر لها الخميس المقبل.

وخطط أيوب لعمل تدوير بين مهاجمي الفريق، خاصة زيكو وإيمانويل، حيث دخل الأول أساسيا فى لقاء بيراميدز الأخير، بينما دخل إيمانويل بديلا فى الدقيقة 57 ولم تسعفه الدقائق فى إدراك التعادل لفريقه فى المواجهة التى خسرها الحرس بهدف دون رد.