شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يخاطب زامبيا لمواجهتها وديا نهاية الشهر الجاري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاطب اتحاد الكرة المصري نظيره الزامبي لتنظيم مباراة ودية بين منتخب مصر للشباب وزامبيا نهاية الشهر الجاري استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب، والمقرر انطلاقها فى شهر فبراير المقبل في مصر.

وينطلق معسكر منتخب الشباب 20 ديسمبر الجاري، ومن المقرر ان يعلن محمود جابر القائمة قبل انطلاق المعسكر بأيام تحسبا لأي غيابات محتملة عن المعسكر للإصابة.

وتنطلق بطولة أمم أفريقيا للشباب على الملاعب المصرية خلال الفترة من 18 فبراير إلى 12 مارس المقبلين، ومن المقرر أن يعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" موعد القرعة الخاصة بالبطولة عقب انتهاء التصفيات، وتحديد الفرق الأحد عشر المتأهلة للنهائيات.

وتشهد بطولة أمم أفريقيا للشباب في نسختها القادمة مشاركة 12 منتخبًا، يمثلون كافة مناطق القارة السمراء ستتحدد هويتهم بانتهاء التصفيات المؤهلة للبطولة خلال الفترة المقبلة.

وتعتبر البطولة المقبلة هي النسخة السابعة عشر من كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة، بطولة كرة القدم الدولية للشباب التي تُنظم كل سنتين من طرف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) للاعبين من سن 20 عاما وما تحت، فيما ستتأهل الفرق الأربعة الأولى إلى كأس العالم تحت 20 سنة 2023 التي ستقام في إندونيسيا في وقت لاحق من ذلك العام.