شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك مع هليوبوليس .. انطلاق دور الـ 16 بكأس مصر لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
تنطلق اليوم مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر رجال والذى يقام يوم بملاعب الأندية.
و يلتقى الاتصالات مع سموحة ، و الطيران مع أصحاب الجياد ، بينما يلتقى الجيش مع الجزيرة ، و الزمالك مع هليوبوليس، و بتروجت مع الشمس ، على أن يلتقى القناة مع التأمين ، و سبورتنج مع الاتحاد السكندرى .
كما تقرر إقامة مباريات دور الـ 8 يوم 12 من نفس الشهر .
وفيما يخص الأهلى، يبدأ مبارياته من دور ربع النهائي حيث يلتقى مع الفائز من الطيران و أصحاب الجياد.
يذكر أن الاهلى توج بدورى مرتبط السلة رجال وسيدات على حساب الاتحاد السكندرى وسبورتنج على الترتيب.