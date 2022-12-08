شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك مع هليوبوليس .. انطلاق دور الـ 16 بكأس مصر لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تنطلق اليوم مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر رجال والذى يقام يوم بملاعب الأندية.

و يلتقى الاتصالات مع سموحة ، و الطيران مع أصحاب الجياد ، بينما يلتقى الجيش مع الجزيرة ، و الزمالك مع هليوبوليس، و بتروجت مع الشمس ، على أن يلتقى القناة مع التأمين ، و سبورتنج مع الاتحاد السكندرى .

كما تقرر إقامة مباريات دور الـ 8 يوم 12 من نفس الشهر .

وفيما يخص الأهلى، يبدأ مبارياته من دور ربع النهائي حيث يلتقى مع الفائز من الطيران و أصحاب الجياد.

يذكر أن الاهلى توج بدورى مرتبط السلة رجال وسيدات على حساب الاتحاد السكندرى وسبورتنج على الترتيب.