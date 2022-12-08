اخبار الرياضه

الزمالك مع هليوبوليس .. انطلاق دور الـ 16 بكأس مصر لكرة السلة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك مع هليوبوليس .. انطلاق دور الـ 16 بكأس مصر لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -  

 

 

تنطلق اليوم مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر رجال والذى يقام يوم بملاعب الأندية. 

 

و يلتقى الاتصالات مع سموحة ، و الطيران مع أصحاب الجياد ، بينما يلتقى الجيش مع الجزيرة ، و الزمالك مع هليوبوليس، و بتروجت مع الشمس ، على أن يلتقى القناة مع التأمين ، و سبورتنج مع الاتحاد السكندرى .

 

كما تقرر إقامة مباريات دور الـ 8 يوم 12 من نفس الشهر .

 

وفيما يخص الأهلى، يبدأ مبارياته من دور ربع النهائي حيث يلتقى مع الفائز من الطيران و أصحاب الجياد. 

 

يذكر أن الاهلى توج بدورى مرتبط السلة رجال وسيدات على حساب الاتحاد السكندرى وسبورتنج على الترتيب.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا